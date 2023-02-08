Kahramaraş'taki depremden dolayı gövde aksında çatlaklar oluşan Malatya'daki Sultansuyu Barajı tahliye ediliyor.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sultansuyu Barajı, tedbiren kademeli olarak boşaltılacak. Barajın mansap kısmında bulunan vatandaşlarımız tedbirli olsunlar. Diğer barajlarımız için herhangi bir sorun söz konusu değildir" denildi.

Sultansuyu Barajının özellikle gövde aksı bölümünde hasarın oluştuğu, yer yer çatlakların yanında kesit içerisinde de farklı tabakalarda açılmaların olduğu açıklandı.

Sultansuyu Barajında incelemelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, baraja ilişkin su seviyesinin bir buçuk metreye düştüğünü ifade etti.

Özçelik, "Her ihtimale karşı yetkililer rezarvuarları kontrollü bir şekilde tahliye ediyor. İlerleyen zaman içeresinde yapılacak analiz ve tetkikler sonucunda barajın onarılıp ya da yıkımına karar verileceğini düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.