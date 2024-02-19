Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise, üretimin önemini bilen bir kişi olarak, yaş sebze üretimine destekleri artırdıklarını ve kayıtlılığı önemsediklerini belirterek, bu ürünleri Genel Tarım Sigortası’na dahil ettiklerini söyledi. Çavuş, Hal Yasası’nın devreye girmesiyle bunun hale taban oluşturacağını ifade etti.

Küçükbaş hayvan varlığı ve üretici sayısını artırmak için çabaları olduğunu belirten Çavuş, sütte bir döngü yaratılması, hayvan varlığının artırılması, ıslah projesinin hayat bulması için proje hazırladıklarını söyledi.

Et konusunda geçmişte yapılmayanı yaptıklarını ifade eden Çavuş, suni tohumlamayla birlikte üreticiye hayvan başı 3 bin TL ödeme taahhüt ettiklerini kaydetti. Çavuş, körpe kuzunun 20 gün sonra piyasayla çıkmasıyla birlikte ilerleyen süreçte kuzu fiyatlarının daha da düşeceğini dile getirdi.

Hasata başlandığında 57-60 bin ton king mandoranın olacağını gördüklerini ifade eden Çavuş, 20 bin ton civarında sıkma kapasitesinin oluşmasını hedeflediklerini söyledi. Çavuş, “Valensiyada sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum” dedi.

"Dalında kalan ürün tazmin edilecek"

Ürün dalında kalacaksa üreticiyi tazmin edeceklerini ifade eden Bakan Çavuş, oluşturdukları komitenin dalında kalacak ürünü hatasız tespit edeceğini söyledi. Bakan Çavuş, bu yıl yapabileceklerinin tamamını sahada yaptıklarını kaydetti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in sorusu üzerine Bakan Çavuş, Irak pazarına girebilirlerse kayıplarının azalacağını söyledi.

Geçmişte de narenciyenin dalında kaldığını ifade eden Çavuş, kolay bir süreç olmadığını, hep birlikte çalıştıklarını belirtti.