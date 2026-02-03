Çavuş, söz konusu arazinin rekreasyon amaçlı kiralandığını, CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Sn. Hüseyin Çavuş’un imzası “buz gibi temiz” ise sözlerinin üzerine bakan Çavuş, görevde olduğunum süre içerisinde atmış olduğum imzalar “buz gibi temiz” olduğunu vurgulayarak, sürecin arkasında durduğunu söyledi.

REKREASYON TANIMI VE KULLANIM AMACI NET

Çavuş, rekreasyonun; insanların boş zamanlarını dinlenme, eğlenme, sosyalleşme, stres atma ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik aktif ya da pasif faaliyetlerle değerlendirdiği alanları kapsadığını belirtti. Bu kapsamda rekreasyon alanlarının piknik alanları, parklar ve spor faaliyetlerine uygun halka açık alanları içerdiğini vurguladı.

SÖZLEŞMEDE 3, 4 VE 5. MADDE AÇIK: BİTKİ ÖRTÜSÜ KORUNACAK

Kiralama sözleşmesinin 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci maddelerinde, arazideki bitki örtüsünün kesinlikle korunacağı ve alanın yalnızca rekreasyon amaçlı kullanılabileceğinin açıkça yer aldığını belirten Çavuş, bu hükümlerin dışına çıkılmasının mümkün olmadığını söyledi. Çavuş, bu maddelerin kamuoyuyla paylaşılmasında hiçbir sakınca bulunmadığını da ifade etti.

İZİNSİZ SÖKÜLEN AĞAÇLAR İÇİN YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Arazi üzerinde izinsiz şekilde sökülen ağaçlara ilişkin tespitler üzerine Orman Dairesi tarafından gerekli inceleme başlatıldığı belirten Çavuş, Eğer izinsiz sökülen ağaçlar varsa gerekli araştırma yapılacak, suç unsuru varsa gereken işlem yapılacağını ifade etti.

YANLIŞ YASA ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN TARTIŞMALARA NET CEVAP

Kiralamanın, Fasıl 60 Orman Yasası ile Koruma ve Faydalanma Tüzüğü’nün verdiği yetkiye dayanılarak yapıldığını belirten Çavuş, bu yasal çerçevenin açık ve tartışmasız olduğunu ifade etti.

TARIMSAL VE REKREASYON AMAÇLI KİRALAMALAR AYNI KAPSAMDA

Bakan Çavuş, tarımsal amaçla kiralanan araziler ile piknik ve rekreasyon alanlarının da aynı yasal kapsamda değerlendirildiğini söyledi. Orman Dairesi’nin döner sermaye yapısına sahip olduğunu hatırlatan Çavuş, kamu yararı gözetilerek yapılan bu tür kiralamaların orman varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacı taşıdığını belirtti.

"ŞEHİR PLANLAMA VE İNŞAAT İZNİ HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL"

Orman arazilerinin imara kapalı olduğunun altını çizen Çavuş, şehir planlama onayı ya da inşaat izni verilmesinin Orman Yasası’na göre mümkün olmadığını söyledi. Böyle bir projelendirme yapılmış olması halinde bunun kendi bakanlığını bağlamayacağını ifade etti.

“NEYE İMZA ATTIĞIMI BİLİYORUM”

Görev süresi boyunca yaptığı tüm kiralamaların arkasında olduğunu dile getiren Çavuş, her işlemde art niyet aranmasının doğru olmadığını söyledi. “Ben neye imza attığımı biliyorum” diyen Çavuş, sürecin tamamının şeffaf şekilde yürütüleceğini ve rapor sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.