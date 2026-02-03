Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok'un paylaşımı şöyle:

"Belediyemiz, bölgemizin ihtiyaçlarını tek tek ele alıyor, planladığımız projeleri sahada hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Esentepe’de ilkokul ve tiyatro salonu projelerimiz hız kesmeden sürüyor.

Çatalköy’de istinat duvarı, yağmur suyu drenaj hatları, kaldırım ve yol çalışmalarımız devam ederken, aynı zamanda yeni park projemizde de çalışmalar ilerliyor.

Arapköy’de köy giriş yolunu genişletiyor, yağmur sularının sorun yaratmaması için beton açık kanal çalışmalarını yürütüyoruz.

Karaağaç köyümüzde yaklaşık 11 kilometrelik içme suyu hatları yenileniyor, yağmur drenaj çalışmaları yapılıyor ve Karaağaç Park Projesi adım adım hayata geçiyor.

Bunun yanında, transfer istasyonu içerisinde yer alacak olan; araç bakım garajları, birim depoları ve mal kabul ofisi binası için çalışmalara başladık, proje şu anda temel atma aşamasına gelmiş durumda.

Daha sağlıklı altyapı, daha güvenli yollar ve daha yaşanabilir bir kent için ekiplerimiz sahada, durmadan çalışmaya devam ediyor."