“Enkazda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. İsias Otelde şu ana kadar toplam 23 kişiye ulaşıldı. Bundan sonra çıkarılanlara DNA testi yapmadan isimleri açıklamama kararı aldık”

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

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