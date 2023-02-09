Çavuşoğlu şöyle konuştu:
“Enkazda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. İsias Otelde şu ana kadar toplam 23 kişiye ulaşıldı. Bundan sonra çıkarılanlara DNA testi yapmadan isimleri açıklamama kararı aldık”
Çavuşoğlu şöyle konuştu:
“Enkazda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. İsias Otelde şu ana kadar toplam 23 kişiye ulaşıldı. Bundan sonra çıkarılanlara DNA testi yapmadan isimleri açıklamama kararı aldık”
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