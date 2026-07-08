Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Çavuşoğlu, 2025-2026 eğitim yılında öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlere destek veren üniversitelerin rektör ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmede Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdür Muavini Nihat Ekizoğlu ve hizmet içi eğitim uzmanları da hazır bulundu.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuşmasında hizmet içi eğitimlerin önemine dikkati çekerek bu süreçte katkı sağlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi(LAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile akademisyenlere teşekkür etti.

Bilginin toplumun her kesimine yayılmasının ve sürekli güncellenmesinin büyük önem taşıdığını belirten Çavuşoğlu, geçmişte hizmet içi eğitimlerin Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütüldüğünü anımsattı.

Yasal düzenlemelerin ardından geçmişten günümüze öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere katılım oranının arttığını kaydeden Çavuşoğlu, “Yasada yaptığımız değişiklikle hizmet içi eğitimlere katılım oranı yüzde 7'den yüzde 95'e yükseldi. Bu da yaklaşık olarak 5.000 öğretmene denk gelen bir sayıdır.” dedi.

Çavuşoğlu, hizmet içi eğitimlerde ortak programların yanı sıra branşlara yönelik eğitimlerin de yer aldığını belirterek, tüm öğretmenleri kapsayacak yapay zeka konulu bir eğitim programı planladıklarını da belirtti. Bakan Çavuşoğlu ayrıca hizmet içi eğitim kadrosunun da güçlendirildiğini ifade etti.

-Şanlıdağ

Toplantıda yer alan YDÜ Rektörü Tamer Şanlıdağ ise Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen tüm iş birliklerinin verimli geçtiğini belirterek, " Bu iş birliği, birlikte çalışma kültürü ve dayanışmayı güçlendiriyor. Yakın Doğu Üniversitesi olarak desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

-Adalıer

UKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Adalıer, hizmet içi eğitimlerde öğretmenlerden alınan geri bildirimlerin programların geliştirilmesine katkı sağladığını söyledi. Yapay zekanın eğitimde giderek daha fazla yer alacağını kaydeden Adalıer, bu alandaki çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

-Oğuz

LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Hüseyin Oğuz da hizmet içi eğitimlere katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Özellikle, aday öğretmenlerimizin yetiştirilmesinde sizlerin çok büyük katkısının olduğunun bilincindeyiz. Öğretmenlerden alacağımız geri bildirimler, programlarımızın geliştirilmesi ve güncellenmesi açısından büyük önem arz ediyor.” diye konuştu.

-Gemikonaklı

UFÜ Rektörü Orhan Gemikonaklı ise üniversiteler ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliğinin eğitimde çalışma kültürünü güçlendirdiğini belirterek, üniversiteler arasında ortak materyal geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

-Kartepe

DAÜ Rektör Yardımcısı Osman M. Karatepe ise konuşmasında, topluma hizmeti üniversitenin temel görevlerinden biri olarak gördüklerini belirterek, yapay zekâ ve dijital dönüşüm başta olmak üzere eğitim programlarının doğru ihtiyaç analizleri doğrultusunda planlanmasının önemine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu toplantı sonunda, öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlere katkılarından dolayı üniversite rektör ve temsilcilerine teşekkür plaketi takdim ederek, katkılarının devamını diledi.