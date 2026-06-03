Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni ve sergi açılışına katıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen törene, Çavuşoğlu’nun yanı sıra Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, mezun öğrencilerin aileleri, öğretmenler ve okula katkı sağlayan firma temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, mezun öğrencilere belgeleri verilirken, eğitim yılı boyunca okula katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara da teşekkür belgeleri takdim edildi.

- Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, özel eğitim alanında önemli adımlar attıklarını belirterek, uzun yıllar beklenen Özel Eğitim Yasası’nı geçirdiklerini söyledi.

Bugüne kadar 100’ün üzerinde özel eğitim öğretmeninin göreve başladığını ifade eden Çavuşoğlu, her yıl yapılan yeni istihdamlarla, yakın zamanda öğretmen ihtiyacı kalmayacağını kaydetti.

Göreve geldikleri günden bu yana hiçbir öğrenciyi geride bırakmamayı ilke edindiklerine vurgu yapan Çavuşoğlu, öğretmen istihdamı, yasal düzenlemeler ve altyapı yatırımlarıyla özel eğitimin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ziyamet’te bir özel eğitim okulunun hizmete kazandırıldığını anımsatan Çavuşoğlu, Gazimağusa’da yeni bir özel eğitim okulu projesinin sürdüğünü, Lefkoşa’ya da yakın zamanda yeni bir özel eğitim okulu kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Özel eğitimde öğrencilerin ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayacak bir yapıyı oluşturmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin de altını çizen Çavuşoğlu, “Hükümetimiz, Bakanlığımız ve şahsım adına şunun sözünü veriyorum: Kimseyi geride bırakmayacağız. Herkes kendi akranlarıyla aynı yolda yürümeye devam edecek.” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının sonunda başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, öğrenci ailelerine, öğretmenlere, Bakanlık çalışanlarına, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ve okula destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

- Harmancı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise, özel eğitimin yalnızca okul ortamıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, farklı kurumlarla yürütülen iş birlikleri kapsamında meslek edindirme çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

- Erengin

Okul Sorumlu Öğretmeni Mehmet Erengin de başarının yalnızca hedefe ulaşmakla değil, zorluklara rağmen kararlılıkla ilerlemekle mümkün olduğunu belirterek, öğrencilerin okulda kazandıkları akademik ve sosyal becerilerin en büyük gurur kaynakları olduğunu ifade etti.

Program, sergi açılışı ve sergi alanının gezilmesiyle sona erdi.