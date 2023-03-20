Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, konferansı düzenledikleri için AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell'a ve diğer katılımcılara teşekkürlerini ileterek, "Sevgili arkadaşlar, eşi benzeri görülmemiş acil durumlar, büyük müdahale ve kolektif destek gerektirir." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ilk saatinden itibaren insanlığın en iyi örneklerini gördüklerini belirten Çavuşoğlu, "Birçoğunuz bölgeyi ziyaret ettiniz, sadece yıkıma değil insanlarımızın direncine de tanık oldunuz." dedi.

Çavuşoğlu, Türk halkı ve sivil toplumun, hükümet kuruluşlarının çabalarına destek vermek için hemen seferber olduğuna işaret ederek, "Uluslararası toplumun çok büyük dayanışmasını ve cömertliğini gördük. Tüm dünyadan arama kurtarma ekipleri, vatandaşlarımızı kurtarmak için hayatlarını riske attı, müteşekkiriz. Dostlarımızın yardım ellerini asla unutmayacağız." diye konuştu.

Şu anda insani müdahale safhasından iyileşme ve yeniden inşa sürecine geçildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Felaketlere karşı dayanıklılığı artırmak şu anda hedeflerimizden sadece bir tanesi. Ancak biz bundan daha fazlasını yapacağız. Daha iyi, daha akıllıca, daha yeşil ve daha güvenli yeniden inşa yapacağız. Konut, altyapı ve ekonomik şartları geliştireceğiz. Sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir yaklaşım ile geçim kaynakları oluşturacağız. Kısaca hiç kimseyi ardımızda bırakmayacağız. Savunmasız konumda olanların, kadınların, çocukların, engelli insanların ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması hepimiz için öncelik olacak."

"YENİDEN İNŞA SÜRECİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DİKKATE ALINACAK"

Türkiye'deki depremlerin 11 ilde yaşayan 1,7 milyon Suriyeliyi de etkilediğine değinen Çavuşoğlu, "Bu kişiler de kapsayıcı bir şekilde bu çabalardan yararlanacak. Kültürel ve doğal miras yeniden yerine getirilecek ve korunacak. İklim değişikliğine uygunluk iyileşme ve yeniden inşa safhalarımızın temel bileşeni olacak." diye konuştu.

Halka açık daha fazla yeşil alan olacağını kaydeden Çavuşoğlu, hava kalitesi ve atık yönetimine de odaklanılacağını belirtti.

Çavuşoğlu, inşaattan kaynaklanan küresel emisyonları azaltmak için daha yeni teknolojiler kullanacaklarını ve afet riski azaltmanın şehir planlamasında en temel unsur olacağını söyledi.

Erken uyarı sistemleri ve tahliye planlarının şehir tasarımlarıyla bütünleşeceğini dile getiren Çavuşoğlu, her zamanki gibi kararların bölgedeki insanlarla koordinasyon halinde, onların ihtiyaçları ve beklentilerine göre alınacağını belirtti.

Çavuşoğlu, bu uygulamaların tüm sorumluluk standartlarına uygun olacağını aktararak, "Duyduğunuz gibi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği ile birlikte 'Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesini, TERRA raporunu hazırladık. Aday ülke olarak AB'ye ve uluslararası ortaklara bu ortak girişim için teşekkür ederiz." dedi.

"SADECE ZARAR VE KAYIPLARIN 103,5 MİLYAR DOLAR CİVARINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR"

Raporun, Türkiye için toparlanma ve yeniden inşa stratejisi oluşturmada yardımcı olacağına işaret eden Çavuşoğlu, yeniden inşa finansmanını daha iyi koordine edebilmek için fon oluşturduklarını ve bunun bağımsız denetim standartlarına tabi olacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, uzun bir yolculuğun ilk adımını attıklarını ve görevlerinin çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Sadece zarar ve kayıpların 103,5 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor." dedi.

Akıllı şehir vizyonuyla, halkın bölgeye dönüşünün güvence altına alınmasıyla depremden etkilenen bölgelere hayatın geri geleceğini kaydeden Çavuşoğlu, bu bölgenin Türkiye'nin sınırlarının ötesinde bir ekonomik hayat merkezi olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, bölgenin tekrar refaha kavuşacağını, bunun maliyetinin, fiziksel zararın en az iki katını bulacağını belirterek, "Bu sebeple katkılarınız bu çabaları kolaylaştırması açısından çok önemli. Bugün, Türkiye, yarın herhangi bir ülke ve toplulukta bu olabilir. Yalnızca dayanışmayla daha iyi bir yarın umut edebiliriz." diye konuştu.