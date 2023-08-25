KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan ders kitapları içerikleri görenleri şaşkına çevirdi. Coğrafya öğretmeni Rifat Can, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, ilkokul düzeyindeki ders kitaplarının içeriklerini paylaştı.

Coğrafya Öğretmeni Rifat Can paylaşımında devletin laik yapısını zedeleyen unsurların bulunduğunun altını çizerek, bu müfredatın kim tarafından uygun görüldüğünü sordu.

Coğrafya Öğretmeni Rifat Can’ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

“KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Web Sitesinde bulunan, İlkokul 2. Sınıf / Türkçe 2 (1. Kitap) kitabında, bir serçeyi anlatan "Okuldaki Çıtırcık" hikâyesinin incelendiği "Etkinlik 4" bölümünde "sınıf öğretmeni tesettürlü bir kadın" olarak tasvir edilmiştir.

İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler kitabında yeni bir değişikliğe gidilmiş, farklı ülkelerdeki aile ilişkilerine 2 ülke (Hindistan ve Filistin) örnek verilmiş olup, bunlar tarif edilirken, doğum oranı yüksekliğinden, erkek egemen aile yapılarından, aileye gelin giden kadınların çocuk yapmadan hak sahibi olamaycağından, özellikle erkek çocuğu olduğunda ailede önemli konum elde edeceğinden, evliliklerin genellikle görücü usulü ile yapıldığından bahsedilmektedir. 4. sınıf bir ilkokul öğrencisinin müfredatında bu ve benzeri cümlelerin bulunması ciddi kaygılara sebep olmaktadır !!!

Bilinmelidir ki laiklik ilkelerine bağlı, çağdaş eğitim kriterlerinin takipçisi ve savunucusu olmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki KKTC anayasasının Laiklik ve Atatürk İlkelerine bağlılığı çok açık şekilde belirtilmiştir. Böyle bir müfredat kimler tarafından, nasıl uygun görülmüştür ?

Hükümet yetkilileri, Eğitim Bakanı ve özellikle MUHALEFET partileri bu konuda ne düşünüyor ?”