Çay, hemen hemen her evde bulunan en sık tüketilen içeceklerden. Sürekli olarak tükettiğimiz çayların poşetleri ev temizliğinde inanılmaz sonuçlar yaratıyor. Birçok alanda kullanılan çay poşetlerinin etkilerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Tuvaletten ayakkabı temizliğine kadar neredeyse her temizlik alanında kullanılan çay poşetlerini artık çöpe atmayacaksınız.

ÇAY POŞETLERİNİN KULLANIMI

AYAKKABIDAKİ KÖTÜ KOKULARI YOK EDER

Çay sadece temizlikte değil aynı zamanda kötü kokuları yok etmekte de harikalar yaratıyor. Sıcaktan ve çok giyilmekten kokmaya başlayan ayakkabıdaki kokuyu gidermek için ayakkabının içine bir çay poşeti bırakın. Hatta etkisini artırmak için demlenmiş ve kurutulmuş poşet çay koyabilirsiniz.

BUZDOLABI KOKUSUNU GEÇİRİR

Dışarıdan alınan besinlerin kokusu ve buz kokusu buzdolabının kötü kokmasına neden olur. Kapağı açar açmaz yüzünüze vuran o kokudan kurtulmak istiyorsanız hemen kurumuş çay yapraklarını ağzı açık bir kaba koyarak buzdolabına bırakın. Çay poşetleri, tıpkı kabartma tozu gibi buzdolabı kokularını emebilir. Ya da ağzı açık bir kabı kurumuş çay yapraklarını bir veya iki gün buzdolabına koyabilirsiniz. Yapraklar keskin sarımsak ve soğan kokularını bile emecektir.

PARKELERİ PARLATIR

Siyah çay, tarihi boyunca pek çok parke zemini paspaslamak için kullanılmıştır. Çaydaki tanik asit, mat eski parke zemini temizler ve parlaklık katar. Çay kullanarak parke zemini temizlemek için şu birkaç adımı izleyin:

Bir tencereye su kaynatın ve suya beş ila altı poşet çay ekleyin. Isıyı kapatın ve çayın oturmasına ve yaklaşık 10 dakika demlenmesine izin verin.

Çayı dikkatlice paspas kovanıza dökün. Gerekirse sıcaklığı düşürmek için soğuk su ekleyin. Sırılsıklam bir paspas istemediğiniz için paspasınızı çay suyunun içine koyun ve iyice sıkın.

Çay solüsyonunun herhangi bir renk değişikliği oluşturmadığından emin olmak için küçük bir alanı gizli bir yerde paspaslayarak başlayın. Renk değişikliği yoksa, paspas suyunuz olarak çay solüsyonunu kullanarak zemini normalde yaptığınız gibi paspaslayın. Zeminin kurumasına izin verin.

Bu yöntem parke zeminleri temizlemek için iyi olabilir, ancak laminant parke zeminleri paspaslamak için çay kullanmamalısınız.

MİKRODALGAYI TEMİZLER

Suyu kaynatın ve tencereyi ocaktan aldıktan sonra demlemek için birkaç yeşil çay yaprağı ekleyin. İşlenecek kadar soğuduktan sonra, mikrodalga fırınınızın içini ve dışını yıkamak için çay suyunu kullanın. Kokuları gidermeye ve taze kokulu bir koku eklemeye yardımcı olacaktır.

BÖCEKLERİ KAÇIRIR

Kemirgenlerin çay kokusundan nefret ettiğini biliyor muydunuz? Haşerelerin çıkabileceği yerlere kuru çay poşetlerini bardakların içine koyarak yerleştirin. Üstüne birkaç damla nane yağı damlatın. Bir süre sonra ortalıkta dolaşan haşerelerin yok olduğunu fark edeceksiniz.

KLOZETİ TEMİZLER

Tuvalet taşlarının sararmasından mı muzdaripsiniz? Çözüm çok basit çay dökün ve biraz bekleyin. Klozete attığınız çayı 1 saat bekletin sifona basmayın daha sonra fırça ile ovalayın ve olacakları kendiniz seyredin. Temizlik için kullabilen çay kirleri yumuşatacak ve taşlarınızı parlatacak böylece güç sarfetmeden kolayca temizleyebileceksiniz.