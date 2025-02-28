Güney Londra’daki St Helier Hastanesi’nde görev yapan eski diyabet hemşiresi Susan Hamilton, diyetisyen meslektaşı Abdool Nayeck’i "zorbalık yapmakla" suçladı.

Güney Londra'da görülen davada Hamilton, Nayeck’in kendisini toplantılarda görmezden geldiğini ve tüm ekip üyelerine çay yaparken kendisine çay yapmayı bıraktığını öne sürdü.

2018’de başlayan anlaşmazlık

İkilinin arasındaki gerginliğin 2018 yılında bir hastanın bakımıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık sonrası başladığı belirtildi. Mahkemeye sunulan ifadelere göre, Nayeck, Hamilton’a doğrudan “Seni sevmiyorum” dedi.

Bu olayın ardından Nayeck’in hemşireye karşı “gözle görülür şekilde küçümseyici” tavır sergilediği ifade edildi.

Hastane yönetimi, arabuluculuk yaparak tarafların “nazik” bir şekilde iletişim kurmaları konusunda uzlaşmasını sağladı. Ancak Hamilton, bunun yerine Nayeck’in artık tüm ekibe çay yapmayı bıraktığını iddia etti.

İstifa sonrası dava açtı

Susan Hamilton, 2019 yılında yaşadığı stres nedeniyle görevinden ayrıldı ancak Ocak 2021’de hastaneye geri döndü. Bu süreçte, hastanenin şikayetlerini ele alış biçimine resmi olarak itiraz etti.

Aynı yıl daha sonra istifa eden Hamilton, iş sözleşmesinin ihlal edildiğini ve hastane yönetimiyle “güven ilişkisinin tamamen bozulduğunu” savundu.

Mahkeme, hemşirenin hastane yönetimine karşı olan şikayetlerini haklı bulurken, meslektaşı Abdool Nayeck hakkındaki tek bir zorbalık suçlamasını reddetti. Hamilton’un yaptığı itirazın hastane tarafından kabul edilmesi üzerine dava lehine sonuçlandı.

“Davranışa karşı yeterli önlem alınmadı”

İstihdam Mahkemesi Yargıcı Kathryn Ramsden, “Hastane yönetimi, Nayeck’in davranışları konusunda yıllar boyunca yeterli önlem almadı. Bu süreç, Hamilton’un sağlık sorunları yaşamasına neden oldu.” ifadelerini kullandı.

Ramsden ayrıca, “Hamilton’un ifadesi oldukça etkileyiciydi. O, mesleğini seven yetenekli bir hemşireydi. Ancak kendisini işini yapamaz hale getiren bir durumda bulduğu için büyük üzüntü yaşadı.” değerlendirmesinde bulundu.