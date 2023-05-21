Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen bir diğer takım belli oldu.



Ligde oynanan son hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Böylelikle Çaykur Rizespor bir sezonun ardından Süper Lig'e döndü.

Çaykur Rizespor, 2021-22 sezonunda ligi 17. sırada tamamlayıp Spor Toto 1. Lig'e düşmüştü.

BAKAN KASAPOĞLU RİZESPOR'U KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu lig etabının tamamlanmasının ardından Samsunspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen ikinci kulüp olan Çaykur Rizespor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve yeşil mavili camiayı tebrik ediyorum. Çaykur Rizespor'a gelecek sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."