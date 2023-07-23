32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılardan sezon başına 1.500.000 euro gelir edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada; “Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.” ifadeleri kullanıldı.