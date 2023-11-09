Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Turgal olguları aktardı.

Polis, 28 Ekim 2023 tarihinde saat 20.30’da Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde zanlının kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, salonda bulunan çekyatın altında bir adet Amerikan yapımı silah ve televizyon kasasının içerisinde 99 mm çapında 9 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, silahın ve mermilerin balistik ve parmak izi incelenesine gönderildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının 29 Ekim’den beri tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde silah ve mermilerle ilgili gerekli araştırmaların yapıldığını söyledi. Polis, yapılan inceleme sonucu silahın gösteri amaçlı kullanılan ve patlayıcı madde sınıfında olmayan bir silah olduğunu belirtti.

Polis, mermilerin ise patlayıcı madde çıktığını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

