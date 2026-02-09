Ektam Kıbrıs Ltd.’de çalışan ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Emek-İş Sendikası çatısı altında örgütlenen emekçilerin başlattığı direniş sürüyor. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) talebiyle sendikalaşan 39 çalışanın, “ekonomik gerekçeler” ileri sürülerek işten çıkarılmak istenmesine karşı başlatılan eyleme Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler destek verdi.

“SENDİKALAŞMA EMEKÇİLERİN ANAYASAL HAKKIDIR”

Ektam Kıbrıs Ltd.’nin Korkuteli’ndeki fabrikası önünde süren eylemde konuşan Çeler, emekçilerin sendikalaşmasının anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak, bu nedenle işten çıkarma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Çeler, şirketin bu hakkı engellemeye yönelik adımlarının hem hukuka hem de toplumsal barışa zarar verdiğini ifade etti.

“YASAYA AYKIRI ÇALIŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR”

Eylem alanında yapılan bazı uygulamalara da dikkat çeken Çeler, başka firmalara ait personelin bu süreçte çalıştırılmasının yasal sorunlar doğuracağını belirtti. Çeler, çalışma izinleri ve yetkiler konusunda Çalışma Dairesi Mağusa Şubesi’nin sürece müdahil olması gerektiğini, yasaya aykırı herhangi bir faaliyetin tespit edilmesi halinde bunun engellenmesinin kamu sorumluluğu olduğunu söyledi.

“BAKANLIK UZLAŞICI OLMALI, YETKİLERİNİ KULLANMALIDIR”

Gazeteci Kenan Doğu’nun sorusu üzerine değerlendirmelerde bulunan Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncelikle uzlaşıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti. Uzlaşının sağlanamaması halinde ise Bakanlığın, firmanın yurt dışından yabancı işçi getirme girişimlerine izin vermeme yetkisini kullanabileceğini ifade etti.

Çeler, “Bakan olsaydım, bu yetkiler kullanıldıktan sonra çözüm yine sağlanamazsa, Kıbrıs Türk toplumuna bu firmanın ürünlerine yönelik boykot çağrısı yapardım” dedi. Ancak önceliklerinin çözüm olduğunu vurgulayan Çeler, hem emekçilerin ekmek teknesinin hem de üretimin zarar görmemesi için sağduyunun korunması gerektiğini kaydetti.

“BU MÜCADELE SİYASİ DEĞİL, EMEK MÜCADELESİDİR”

Kıbrıs Türk toplumunun geçmişten gelen güçlü bir mücadele geleneği olduğunu belirten Çeler, verilen desteğin siyasi bir amaç taşımadığını vurguladı. Çeler, “Biz burada emeğin yanında duruyoruz. Aynı zamanda şirketin de korunmasını istiyoruz. Bu kadar emekçinin alın teri kolay silinemez” ifadelerini kullandı.

“ŞEFFAF ÇALIŞAN ŞİRKETİN SENDİKADAN KORKMAMASI GEREKİR”

Çeler, bir şirketin çalışma izinlerini yasal şekilde yaptığını, maaşları eksiksiz ödediğini ve yatırımlarını gerçek ücretler üzerinden gerçekleştirdiğini belirterek, bu koşullarda sendikalaşmadan korkulmasını anlamlı bulmadığını söyledi. Çeler, “Vergiler, yatırımlar ve maaşlar yasaya uygunsa, sendikalaşma bir tehdit değildir. Eğer korku varsa, ortada sorgulanması gereken başka sorunlar vardır” dedi.