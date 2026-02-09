Ektam Kıbrıs LTD'de başlatılan grev ve ardından gelen toplu işten çıkarma ihbarları üzerine bölgeye giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, grev alanında işçilerle ve sendika temsilcileriyle görüşerek sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başlatılan grev süreci kapsamında hem işçi sendikası hem de işveren temsilcileriyle gün boyu temas kurduklarını belirten Hasipoğlu, Bakanlık olarak yasaların kendilerine verdiği yetki çerçevesinde ara bulucu rolünü üstlendiklerini vurguladı.

“SABAH İŞÇİ SENDİKASI VE İŞVEREN TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, sabah saat 09.00’da hem işçi sendikası hem de işveren temsilcisiyle ön görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, bu görüşmede sorunların ve taleplerin özetle ele alındığını söyledi.

İşveren tarafının temsilcisinin Türkiye’den gelmesinin beklendiğini ifade eden Hasipoğlu, daha sonra işveren temsilcileriyle yeniden görüşme yaptıklarını ve gün içerisinde sendikanın grev çadırında işçilerle bir kez daha bir araya geldiklerini kaydetti.

“YASAL MUHATABIMIZ SENDİKADIR”

Sendikaların mukayyitliğe kayıtlı ve yetkili olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, bu aşamadan sonra bakanlığın muhatabının sendika olduğunu açıkça ifade etti.

İşveren tarafının sendikayı muhatap alma konusunda isteksiz olduğunu dile getiren Hasipoğlu, buna rağmen yasalar ve Anayasa gereği sürecin bu şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti,

“Sendikalaşma hakkı Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Özel sektörde sendika olmaz diye bir şey yoktur. İşçilerin imzasıyla yetki verilmiştir ve bu yetki devam ettiği sürece bizim de muhatabımız sendikadır” dedi.

TOPLU İŞTEN ÇIKARMA İHBARI İNCELEMEDE

Bakan Hasipoğlu, grev süreci devam ederken işveren tarafından toplu işten çıkarma ihbarı yapıldığını da açıkladı. Bu bildirimin zamanlamasına dikkat çeken Hasipoğlu, konunun Bakanlık tarafından inceleneceğini belirtti.

“Anayasa altında güvence altına alınan sendikalaşma ve çalışma hakkının kullanılmaması yönünde ne izin veririz ne de tavsiyede bulunuruz” diyen Hasipoğlu, çalışanların haklarını korumanın Bakanlığın sorumluluğu olduğunu vurguladı.

“UZLAŞMAMAK İÇİN BİR SEBEP YOK”

Taraflar arasında çalışma koşullarına ilişkin bazı talepler bulunduğunu belirten Hasipoğlu, işverenin de bu taleplere tamamen kapalı olmadığını ifade etti.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Sendikalaşma hakkı anayasal teminat altındadır. İşçiler haklarını savunacaktır. Biz de bu sürecin uzlaşıyla tamamlanmasını istiyoruz” dedi.

“TOPLU İŞTEN ÇIKARMAYI TASVİP ETMİYORUZ”

Hasipoğlu, grev süreci devam ederken toplu işten çıkarma girişimlerinin doğru olmadığını belirterek, bunun hem işveren hem de işçi açısından sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Bakan Hasipoğlu, “Ne işveren üretiminden dursun ne de işçimiz emeğinin karşılığını almada sorun yaşasın. Ara bulucu olarak görevimizi uzlaşıyla tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.