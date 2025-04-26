CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 50 kişinin gözaltına alınması hakkında Mersin’de konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel, “Siyaset tarihimizin en büyük düellosunu teklif ediyorum. Canlı yayında yargılama olacak ve bütün anket şirketlerinin ortalamasını alacağız. Eğer İmamoğlu’nun suçluluğuna millet ikna olursa ben siyaseti bırakıyorum, olmazsa sen bırakacak mısın?” dedi.

“19 Mart darbesinin icazetini Recep Tayyip Erdoğan Trump’tan almıştır” çıkışını yineleyen Özel, “19 Mart darbesine susulması karşılığında Türki cumhuriyetlerin Güney Kıbrıs’ı tanımasına ses edilmemiş. Kuzey Kıbrıs yalnızlaştırılmış, ‘Yavru vatan’ dedikleri bizim için kardeş vatan AK Parti tarafından satılmıştır” diyerek Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın Güney Kıbrıs'ı tanımasını hatırlattı.

AKP PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: DIŞ ODAKLARDAN SÜREKLİ DESTEK TALEP EDEN KİŞİ ÖZGÜR ÖZEL’DİR

Özel’in açıklamalarına AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten yanıt geldi. AKP’li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel’in “Kuzey Kıbrıs, AK Parti tarafından satılmıştır” sözlerine “Siyasi cehalet” diyerek yanıt verdi.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

“İstanbul’umuzda meydana gelen depremler sebebiyle tek gündemimiz vatandaşlarımızın yanında olmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin yönetilmesinin her aşamasına bizzat liderlik etmektedir.

Bu gündem içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi ve toplumsal yaşamımızı zehirleyen söylemlerini gündemimize almamaya çalıştık. Fakat Özgür Özel’in yalan siyasetinde geldiği nokta, hakettiği cevabı vermeyi zorunlu kılmıştır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yargısal süreçlerle ilgili olarak kendi yönetimiyle ve partisiyle ilgili gündeme gelen iddiaların hiçbirine cevap verememiştir. Bunun yerine sürekli Cumhurbaşkanımıza dönük iftira cümleleri kurmaktadır.

Özgür Özel’in yargısal süreçlerle Cumhurbaşkanımızı ilişkili göstermeye çalışması bir siyasi yalan kampanyasıdır. Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın başka bir ülkenin devlet başkanından icazet aldığını söylemesi ise hem bir siyasi yalan hem de bir siyasi acizliktir. Oysa herkes şahittir ki siyasi söylemlerinde dış odaklardan sürekli destek talep eden kişi Özgür Özel’dir.

‘SİYASİ CEHALETTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL’

Özgür Özel’in her açıklaması Türkiye’nin temel meselelerinde ve siyasi tarih konusundaki bilgisizliğini tekrar tekrar göstermektedir. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini sorgulaması siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini hem milletimiz hem de uluslararası toplum çok iyi bilmektedir.

Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızın Gazze ve Filistin davası konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması ise siyasi cehaletin zirvesidir. Gazze’de ve tüm Filistin’de Cumhurbaşkanımıza dualar edilip selamlar gönderilirken, Özgür Özel’in cümlelerini ciddiye alan tek bir kişi bile yoktur.

Özgür Özel CHP’yi siyaset karşıtı bir kampanya partisine dönüştürmektedir. CHP açısından en temel problem budur.”