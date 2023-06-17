Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından emekli olduğunu duyurdu.

1988 yılında başladığı iş hayatının sonuna geldiğini belirten Cem Yılmaz, Bağ-Kur emeklisi olduğunu ifade etti. Yılmaz, ilk maaşını aldığını ve maaşının 12 bin 680 TL olduğunu açıkladı.

Paylaşımında "Teşekkürler hayat" diyen Yılmaz, "Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm." ifadeleriyle espri yapmayı da ihmal etmedi.