Komedyen Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 milyon TL'ye satacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

'Uydurma oldugu gibi evin üstünde drone ne?'

Konuyla ilgili iddialara tepki gösteren Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bugün tuhaf bi şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone cekimi vs ile haber yapılan “evini satıyor” haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü! Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba? Uydurma oldugu gibi evin üstünde drone ne?!?! O kısmı enteresan…Gülmedim komik değil.