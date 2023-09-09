Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazında saf tutanlara çarptı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

SAF TUTARKEN KAMYONUN ALTINDA KALDILAR

Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene katılmak için vatandaşların toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın kara yolundan gelen bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu yaralıların olduğu ifade edildi.

Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANI: 20'DEN FAZLA YARALIMIZ VAR

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine, kazanın cenaze namazı kılınırken meydana geldiğini ifade etti.

Olayın çok yeni olduğunu anlatan Doğan, "Ölü sayısını şu an için tespit edemiyoruz. 20'den fazla yaralımız olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kazada ölenlerin olduğu bildirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ ÜNLÜER BİLANÇOYU AÇIKLADI

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu an olay yerine seyir halinde olduğunu belirterek, "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu." açıklamasında bulundu.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise şunları kaydetti:

"Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Şu an için 5 ölümüz var. Kazada ağır yaralıların da olduğu, 25 vatandaşımız yaralandı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kazayla ilgili şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

(DHA-AA)