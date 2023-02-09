98 kişinin daha göçük altında olduğunu düşündüklerini söyleyen Uzun, “Bölgedeki cansız bedenlerden kokular gelmeye başladı, çalışmalarımız sürüyor. Herkes umudunu taşımak istiyor ama zaman geçtikçe umutlar tükeniyor” dedi.

Moloz yığınlarının çoğunun kaldırıldığını kaydeden Cengiz Uzun, katlar arasında mesafe olmadığını söyledi. Uzun, otel enkazında son bir bölüm kaldığını ve çalışmaların orada yoğunlaştırıldığını açıkladı.

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Adıyaman’da İsias Otel enkazında devam eden çalışmaları BRT’de katıldığı ‘Sabah Haber’ adlı programa telefonla bağlanarak, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.