Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna desteklerinin tam olduğunu vurgulayarak, “Gerçeklere gözümüzü kapatarak, hiçbir mesafe alamayız” dedi.

KKTC’nin kalkınma çabalarının, milli davanın bir parçası olduğunu belirten Yılmaz, “Siyasi istikrarın, siyasi güvenin olmadığı yerde ekonomik istikrar da kalkınma da sağlanamıyor.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ortak basın açıklaması yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuşmasına, Bolu’da meydana gelen yangın felaketinin hemen ardından Türkiye ile dayanışmasını göstermek üzere bir günlük ulusal yas ilan eden ve taziyelerini ileten KKTC devlet ricaline Tatar’ın şahsında teşekkür ve şükranlarını sunarak, başladı.

Yılmaz, “İyi günde kötü günde bir arada olduğumuzun, aynı milletin unsurları olduğumuzun, kader birliğimizin var olduğunun en güzel işaretlerinden biri de bu olmuştur. Ayrıca, taziye mesajlarıyla acımızı paylaşan, bizimle birlikte gözyaşı döken ve dualarını esirgemeyen tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimize de şükranlarımı ifade ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın.” diye konuştu.

Türkiye olarak, KKTC makamlarıyla yoğun bir çalışma temposu içerisinde, KKTC’nin huzuru, refahı ve kalkınması için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tatar ile yaptıkları ve yapacakları görüşmelerde de ikili ilişkilerinin birçok veçhesini ele aldıklarını, şimdi de daha farklı boyutlarıyla görüşme imkanına sahip olacaklarını söyledi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gelişen iş birliğinin, ‘İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları’ çerçevesinde her geçen gün daha da güçlendiğini dile getiren Yılmaz, bu kapsamda sağlanan desteklerle yürütülen projelerin, Kıbrıs Türk halkının refahını artırmayı ve ekonomik kalkınmayı sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

“GERÇEK ANLAMDA BAĞIMSIZLIK, EKONOMİK KALKINMADAN, GELİŞMEDEN UZAK DÜŞÜNÜLEMEZ”

“Esasında bu bağımsız KKTC’nin de önemli bir unsurudur. Gerçek anlamda bağımsızlık, ekonomik kalkınmadan, gelişmeden uzak düşünülemez, bir arada yürüyen süreçlerdir.” diyen Yılmaz, KKTC’nin, pandemiye, Türkiye’de yaşanan ve KKTC’yi de etkileyen depreme, bölgedeki jeopolitik gelişmelere, savaşlara rağmen sağladığı ekonomik ilerlemeyi, kalkınmayı takdirle karşıladıklarını ifade etti. Yılmaz, ilerleyen dönemde bu tür olumsuzlukların olmadığı bir ortamda KKTC’nin daha hızlı şekilde kalkınmasını sürdüreceğine inanç belirtti.

Türkiye olarak 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde KKTC’ye sağladıkları 15,9 milyar TL destekle altyapı, sağlık, eğitim, tarım ve enerji gibi kritik sektörlerde önemli projeleri hayata geçirdiklerine işaret eden Yılmaz, bu kaynağın, altyapı, sağlık, eğitim, tarım, enerji ve dijitalleşme gibi stratejik sektörlerde önemli projelere yönlendirildiğini söyledi.

Lefkoşa Çevre Yolu’nun inşası, 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi’nin hayata geçirilmesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın yaygınlaştırılması gibi yatırımların, KKTC halkının yaşam kalitesini artırmayı ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamayı hedeflediğine dikkat çeken Yılmaz, ayrıca Mesarya Ovası Sulama Projesi gibi tarımsal yatırımların, bölgesel kalkınmayı desteklerken su temini projeleri ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlandığını kaydetti.

“TÜRKİYE OLARAK, KKTC’NİN KALKINMA YOLCULUĞUNDA HER ZAMAN YANINDAYIZ”

“Türkiye olarak, KKTC’nin kalkınma yolculuğunda her zaman yanındayız ve bu projelerle Kıbrıs Türk halkının refahını yükseltmeye yönelik kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz” diyen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle devam etti:

“Keza, KKTC’nin kalkınma çabalarına yol gösterici nitelikte olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, hem iş birliğimize güçlü bir altyapı sunmakta hem de Kıbrıs Türkü’nün refahı için önemli bir merhale teşkil etmektedir.

Bu plan, yalnızca ekonomik büyümeyi hedeflemekle kalmayıp, toplumsal refahı artırmayı ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir yol haritasıdır. Eğitimden sağlığa, altyapıdan tarıma kadar pek çok alanda öngörülen yenilikçi politikalar, KKTC’nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek adımlardır.”

Kalkınmanın bir günde gerçekleşmediğini bunun uzun soluklu bir yolculuk olduğunu ifade eden TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu yolculukta, plan ve programa sadakat, özverili çalışma, çağın gereklerine uyum, sürdürülebilirlik, kurumlar arasında eşgüdüm ve en önemlisi de istikrarın büyük önem taşıdığını kaydetti.

“SİYASİ İSTİKRARIN, SİYASİ GÜVENİN OLMADIĞI YERDE EKONOMİK İSTİKRAR DA KALKINMA DA SAĞLANAMIYOR”

“Siyasi istikrarın, siyasi güvenin olmadığı yerde ekonomik istikrar da kalkınma da sağlanamıyor” diyen Yılmaz, siyasi istikrarın olduğu, belirsizliklerin azaltıldığı ortamda ülkelerin çok daha hızlı bir şekilde kalkınıp, geliştiğini söyledi.

Uluslararası alanda çıkarılan tüm engellere rağmen Kıbrıs Türkü’nün, Anavatan'ın da desteğiyle kalkınmasını sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın, KKTC, Kıbrıs Türk halkı ve ülkeler arasındaki ilişkiler bakımından da hayırlı olmasını diledi, katkısı olan tüm kurumları tebrik etti.

“KKTC’NİN KALKINMA ÇABALARI, MİLLİ DAVAMIZIN BİR PARÇASIDIR”

“Türkiye ve KKTC makamları arasındaki iş birliği ne kadar kuvvetli olursa, KKTC’nin kalkınma hamlesi de o denli hızlı ve emin adımlarla ilerleyecektir.” diyen Yılmaz, KKTC’nin kalkınma çabalarının, milli davanın bir parçası olduğunu vurguladı.

Milli davaya sahip çıkmaya, Kıbrıs Türkünün adalet mücadelesine güç vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız, huzurlu, güvenli ve müreffeh geleceğine katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

“Kıbrıs meselesine, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, adil ve kalıcı bir çözümü destekliyoruz. Bu da ancak Ada’daki gerçekleri temel alarak mümkün olabilir. Defalarca denenmiş, sonuç alınmamış yöntemleri tekrar tekrar gündeme getirmenin hiçbir anlamı yoktur. BM’nin de artık bu noktaya geliyor oluşundan memnuniyet duyuyoruz.”

1974 Barış Harekatı’nın sadece Türkler için değil adanın tamamı için istikrar ve barış getirdiğinin altını çizen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle konuştu:

“O tarihten bu yana hem Rum kesimi hem de KKTC oldukça önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir, refahları artmıştır, huzur içinde gelişmişlerdir. Ve bu realiteyi herkesin görmesi gerekir. Bu realiteler temelinde bir çözüm oluşması hem Kıbrıs için hem Doğu Akdeniz için hem de daha geniş bölgemiz için elbette ki istikrara, refaha katkıda bulunacaktır. Ve adada yaşayan herkesin geleceği açısından çok daha olumlu olacaktır.”

“GERÇEKLERE GÖZÜMÜZÜ KAPATARAK, HİÇBİR MESAFE ALAMAYIZ”

Bu nedenlerle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna desteklerinin tam olduğunu belirten Yılmaz, “Çünkü bu vizyon, Kıbrıs meselesinde geçmiş başarısız tecrübelerden alınan dersler ve adadaki gerçeklikler üzerine inşa edilmiştir. Gerçeklere gözümüzü kapatarak, hiçbir mesafe alamayız. Sadece laf üstüne laf koymuş oluruz, taş üstüne taş koyamayız.” vurgusu yaptı.

Kıbrıs adasında çözümün sadece KKTC’nin değil, tüm adanın ve bölgenin kalkınmasına katkı vereceğine dikkat çeken Yılmaz, konuşmasının sonunda Kıbrıs Türk halkını selamladı.