Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci Kuruluş yıldönümü Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törenle kutlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tören alanında yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi…

Yılmaz’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Kıbrıs Türkü’nü haksız izolasyonlarla yıldırmaya çalışsalar da bizler KKTC’nin ihya olması için çalışıyoruz.

-KKTC’de her alanda yaşam standartlarını yükseltecek bir çok projeyi hayata geçirdik.

-Girne Asker Hastanesi’nin resmi açılışını dün gerçekleştirdik, Hayırlı uğurlu olsun.

-Tüm çabamız Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yaşam kalitesini yükseltmektir.

-Türkiye yüzyılı vizyonu ile Türkiye yanınızdadır her zaman yanınızda olmaya devam edecektir. Türkiye yüzyılı aynı zamanda KKTC’nin de yüzyılı olacaktır.