Odadan yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda nüfus artışı, kentleşme, inşaat faaliyetleriyle turizm ve sanayi yatırımlarındaki büyümeye bağlı olarak artan çevresel baskılara rağmen Çevre Dairesi'nde uzun süredir personel eksikliği olduğu savunuldu.

Özellikle çevre mühendislerinin yetersiz sayıda olmasının kurumun teknik kapasitesini doğrudan etkilediğinin ifade edildiği açıklamada, Çevre Koruma Dairesi’nin yasasında belirtilen teknik ve idari kadronun halen boş olduğu ileri sürüldü.

Çevresel etki değerlendirmeleri, atık yönetimi, kirlilik kontrolü, çevresel izin süreçleri ve denetimlerde çevre mühendislerinin temel görevler üstlendiğine dikkat çekilen açıklamada, dairenin müdür muavini, çeşitli şube amirlikleri, çevre müfettişi, çevre mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, kimya mühendisi, ziraat mühendisi, peyzaj mühendisi ve biyolog kadrolarındaki eksikliklerinin çalışma kapasitesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Yetkililere, Çevre Koruma Dairesi'nin personel ve teknik altyapı ihtiyaçlarını ivedilikle değerlendirme, çevre mühendisi istihdamını artırma ve kurumsal kapasiteyi güçlendirme çağrısında bulunulan açıklamada, “Güçlü bir Çevre Koruma Dairesi, daha temiz bir çevre, daha sağlıklı bir toplum ve daha sürdürülebilir bir gelecek demektir.” denildi.

Açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Çevresel sorunların zamanında tespit edilememesi veya gerekli müdahalelerin gecikmesi durumunda ortaya çıkacak zararların telafisi çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle çevreyi korumak, sorunlar büyüdükten sonra çözüm üretmekten çok daha ekonomik, etkili ve sürdürülebilir bir yaklaşımdır."