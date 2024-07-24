Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.07.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir kafe içerisinde A.N.(E-38), alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş halde olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

24.07.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Tanzimat Sokak’ta, K.M.B.(E-22) 227 miligram alkollü içki tesiri altında ve E.S.(E-25) 234 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.