Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Gündeminde bulunan “Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı madde madde ele alan komite yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık ve Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu. Komite toplantısında İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu hazır bulundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Komite toplantısında ayrıca, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers ile CTP Milletvekilleri Filiz Besim, Sami Özuslu ve Devrim Barçın yer aldı.