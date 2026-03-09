Genel Kurul, oy çokluğuyla kabul edilen Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) yasa tasarısının ardından, Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu okudu. Ardından tasarının madde madde oylaması yapıldı. Tasarının ivediliği olmadığı gerekçesiyle üçüncü görüşmesine geçilmedi.

Genel Kurul'da, daha sonra Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun’un tasarıya ilişkin raporu okuması ardından, tasarının ikinci ve üçüncü görüşmesi yapıldı. Yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul, ardından Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni ele aldı. Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, öneriye ilişkin raporu okudu. Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi ikinci ve üçüncü görüşmesi tamamlandı; tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından, daha önce görüşülmeye başlanan Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin de üçüncü görüşmeleri yapılarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da son olarak, komiteler tarafından iletilen “Tarımsal Araştırma Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)”, “Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)” ile “Yem” yasa tasarılarının komitede ivedilikle görüşülmelerine ilişkin tezkereler okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Bugünkü çalışmalarını tamamlayan Meclis Genel Kurulu, yarın saat 13.00’de denetim göreviyle toplanacak.