Kariyerine Portekiz takımlarından Benfica'da devam eden Enzo Fernandez, adım adım Chelsea yolunda.

 

Chelsea'den 120 milyon euro'luk transfer: Arjantinli yıldız Enzo Fernandez imzaya yakın - 2

İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea, 21 yaşındaki Fernandez'i her an açıklayabilir.

 

Chelsea'den 120 milyon euro'luk transfer: Arjantinli yıldız Enzo Fernandez imzaya yakın - 3

TyC Sports'un haberine göre; Chelsea, Benfica ile Enzo Fernandez transferi konusunda anlaşmaya vardığı ve bu transferin yakın zamanda resmiyet kazanacağı belirtildi.

 

Chelsea'den 120 milyon euro'luk transfer: Arjantinli yıldız Enzo Fernandez imzaya yakın - 4

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Chelsea'nin yaklaşık 120 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı ve oyuncunun eski kulübü olan River Plate'ye de 30 milyon euro ödeme yapılacağı öğrenildi.

 

Chelsea'den 120 milyon euro'luk transfer: Arjantinli yıldız Enzo Fernandez imzaya yakın - 5

Futbol kariyerine River Plate altyapısında başlayan Fernandez geçtiğimiz yıl 15 milyon euro bedelle Benfica'nın yolunu tutmuştu. Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

 

Chelsea'den 120 milyon euro'luk transfer: Arjantinli yıldız Enzo Fernandez imzaya yakın - 6

Fernandez , 2022'de en çok değer kazanan futbolcular listelerinde de yer alıyordu.