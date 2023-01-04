Kariyerine Portekiz takımlarından Benfica'da devam eden Enzo Fernandez, adım adım Chelsea yolunda.





İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea, 21 yaşındaki Fernandez'i her an açıklayabilir.





TyC Sports'un haberine göre; Chelsea, Benfica ile Enzo Fernandez transferi konusunda anlaşmaya vardığı ve bu transferin yakın zamanda resmiyet kazanacağı belirtildi.





Chelsea'nin yaklaşık 120 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı ve oyuncunun eski kulübü olan River Plate'ye de 30 milyon euro ödeme yapılacağı öğrenildi.





Futbol kariyerine River Plate altyapısında başlayan Fernandez geçtiğimiz yıl 15 milyon euro bedelle Benfica'nın yolunu tutmuştu. Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.





Fernandez , 2022'de en çok değer kazanan futbolcular listelerinde de yer alıyordu.