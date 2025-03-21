Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultaya gidiyor.

Genel Başkan Özgür Özel, parti tüzüğündeki yetkiyi kullanarak olağanüstü kurultayı toplama kararı aldı.

Buna göre CHP kurultayı 6 Nisan’da toplanacak.

CHP lideri Özel, bu kararı olası bir kayyum atamasına önlem olarak aldıklarını anlattı.

Özel’in açıklamaları şöyle:

“Tüzüğümüzün 48’nci maddesinin altıncı fikresi gereğince, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyım girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye’ye ilan ederiz.

Kurultayın 6 Nisan günü yapılacağını söyleyen Özel, “Her birinin kişisel namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP’nin delegeleri kurultay sandığının başına geçip, bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmamak için, Atatürk’ün kurduğu partiye kayyım atamaya bile kalkışanlara inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir.”