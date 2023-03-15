Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere kürsüye çıktı.
"HER BİNAYA AYNI ANDA YETİŞMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ"
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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Bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
- Depreme kış şartlarında yakalandık. Yıkımın ve kışın zorluklarını aşarak deprem bölgesine koştuk. Böyle bir felakette ihtiyaç duyulacak kim varsa herkesi, 35 bini aşkın personeli bölgeye yönlendirdik. Yıkım öylesine büyüktü ki her binaya tek bir arama-kurtarma personeli bile göndersek aynı anda hepsine yetişebilmek mümkün değildi. Öyle yerler vardı ki yüzlerce arama-kurtarma personelinin birlikte çalışması gerekiyordu.
'14 MAYIS' HATIRLATMASI! DEPREMZEDELERE ÇAĞRI
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Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde yaşarken felaketin ardından başka illere taşınan ve nüfus kayıtlarını oraya aldıran vatandaşlarımızla ilgili bir kararname yayımladık. 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanabilmeleri için ikamet kayıtlarını oraya aldırmaları gerekiyor. İşlemler 17 Mart Cuma günü gece yarısına kadar tamamlanmalı. Vatandaşlarımızı adres güncellemelerini yapmaya davet ediyorum.
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Önümüzdeki 1 yılda 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.
- Buradan ana muhalefete seslenmek istiyorum. Biz kentsel dönüşümden bahsediyoruz ama siz kendinizi rantsal dönüşüm olarak tanımlıyorsunuz, o ayrı konu.
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