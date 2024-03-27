Kendini kardan bir mezarlığın içinde bulup oradan kurtulmak Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) filmlerinde görülebilir.

Ancak 54 yaşındaki Carluccio Sartori, gerçekten de çığın altında 23 saat kaldığı halde kurtulmayı başardı.

Ocak 2023'te Alp Dağları'nın ülkesindeki kısmında maceraya atılan İtalyan kayakçı, kendini beklenmedik bir şekilde kar yığınının altında buldu.

Hava sıcaklığının 5 derece olduğu bölgede beyaz örtünün altında mahsur kalan kayakçı, neredeyse bir gün sonra ceset bulmayı bekleyen kurtarma ekipleriyle karşılaştı. Hem bilincini yitirmemişti hem de konuşabiliyordu. 14 aydır iyileşmeye çalışan Sartori, şu ifadeleri kullanıyor:

Beni bulduklarında bilincim yerindeydi ve vücut sıcaklığım 23 dereceydi. Doktorlar bile bunun nasıl mümkün olduğunu açıklayamıyor.

Vücudunda kırıklar görülen ve elleriyle ayakları soğuktan yanan Sartori, yeniden yürümeyi öğrendi. Sağ elini kapatmakta güçlük çektiğini söylüyor:

Sağ ayağımda ufak sorunlar vardı ama iyileşiyor. Sağ elimde bazı sıkıntılar var ama onu dışında iyiyim.

Çığ altında kalanların çoğu, boğularak ölüyor. Bu durumlarda zamanla yarışılıyor zira mağdur ilk 15 dakika içinde çıkarıldığında hayatta kalma ihtimali yüzde 95'ken 35 dakikadan sonra bu oran yüzde 37'ye kadar düşüyor.

Sartori şansın da yardımıyla hem hava alabilmiş hem de dışarıdaki soğuktan izole olabilmiş. Ülkesinin Villanova Marchesana bölgesinde yaşayan İtalyan, çok korksa da hayatta kalmayı çok istediğini belirtiyor:

Pes etmemem gerektiğini biliyordum. Hiç uyumamalıydım yoksa biterdim. Çok ufak hareketlerle oynatabildiğim tek elimi oynattım. Direnmeye çalıştım, nefes alabilmek için bir delik kazdım.

"İlk 8 ya da 10 saat içinde ölmem gerekiyordu. Doktorlar mükemmel bir fiziğe sahip olduğumu söyledi" diyen İtalyan, pek de sağlıklı yaşamadığını sözlerine ekliyor:

Spor yaparım ama çok da sağlıklı beslenmem. Sigara alışkanlığım olmasa da şarap ve bira içiyorum.

İki çocuk babası, filmlerdeki gibi ailesini düşünmediğini, bilakis bu fikirlerden kaçındığını vurguluyor:

Bu, kafamı kurtardı. İlk birkaç saatten sonra hayatta kalmaya odaklandım.

Vücut sıcaklığının üstündeki karları eritmesiyle kollarını oynatabilen Sartori, kısa süre sonra kurtarma ekibini görmüş. Bolzano'daki San Maurizio Hastanesi'ne kaldırılan İtalyan, tedavisini sürdürse de daha temkinli bir şekilde dağlara döndü bile.