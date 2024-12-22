Gebze Asri Mezarlığı morgundan alınan 16 yaşındaki judocunun cenazesi, Sultan Orhan Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından öğle vakti İlyasbey Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Genç judocunun cenazesi, defnedilmek üzere uçakla memleketi Trabzon'a gönderilecek.

Cenaze namazına, baba Fatih Yazgan ve sporcunun ikizi Yunus Yazgan'ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, CHP Kocaeli Milletvekili Özgür Harun Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Kocaeli TOHM Merkezi sporcuları katıldı.

Kocaeli TOHM judo takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum Palandöken'de dün yüksek irtifa çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu yaralanmıştı.

Emre Yazgan, 2017'de Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ve 2018'de Judo Küçükler Türkiye Birinciliğinde 1'incilik elde etti. 2023 yılında Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan Yazgan, bu yıl da Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda aynı kiloda 3'üncülük kazandı.

Bugüne kadar ayrıca yurt içinde katıldığı birçok organizasyonda dereceleri bulunan Yazgan, yine bu yıl Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik elde etti.