12 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda gerçekleşen olayda, KKTC’den çıkış yasağı bulunan K.O. (44), M.A. (55)’nın yardımıyla bir tır aracına saklanarak muhaceret işlemi yaptırmadan yasadışı şekilde ülke dışına çıkış yaptı.

Polis ekipleri tarafından suçüstü tespit edilen şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

12.05.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Girne Turizm Limanı içerisinde, KKTC’den çıkış yasağı olduğu gerekçesiyle K.O.(E-44), M.A.(E-55)’nın yardımıyla kullanımında bulunan tır araca saklanmış ve muhaceret işlemi yaptırmadan kanunsuz olarak KKTC’den çıkış yapmıştır. Bahse konu şahıslar suçüstü tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.