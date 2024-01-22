Çinli LandSpace firmasının geliştirdiği Zhuque-3 roketinin cuma günü saat 16.00'da (TSİ 11.00) Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden havalandığını ve yaklaşık 60 saniye içinde 350 metre yüksekliğe ulaştıktan sonra 100 metre uzağa dikey olarak indiğini şirket duyurdu.

Geçen yıl dünyanın ilk metan roketini yörüngeye gönderen LandSpace, açıklamasında "Roket pürüzsüz ve doğru şekilde iniş yaptı ve iyi durumda kaldı. Uçuş tam başarıyla sonuçlandı" diye belirtti.

70 metreden uzun, iki kademeli paslanmaz çelik roketin tek kullanımlık olduğunda alçak Dünya yörüngesine (LEO) 20 metrik tondan fazla yük taşıma kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Şirket daha önce yaptığı açıklamada, roketin ilk aşaması kurtarıldığında yaklaşık 18 ton, fırlatma alanına geri dönerkense 12,5 ton yük taşıyabileceğini belirtmişti.

Aralarında yarım düzineden fazla firmanın bulunduğu ve sayıları giderek artan uzay girişimleri SpaceX'in dikey kalkış, dikey iniş (VTVL) başarılarını taklit etmeye çalışıyor

Geçen yıl, Pekin merkezli roket fırlatma girişimi iSpace ve Jiangsu merkezli Deep Blue Aerospace tarafından sıçrama testleri gerçekleştirilmişti.

SpaceNews'in haberine göre, Çin devletine ait CAS Space de geçen yıl nisanda küçük bir test roketiyle VTVL testleri gerçekleştirmiş.

Elon Musk'ın SpaceX'i VTVL'ye öncülük etmiş ve ilk olarak 2013'te 10 katlı bina yüksekliğindeki Grasshopper roketinin başarılı bir kalkış, havada kalış ve dikey olarak iniş yapabileceğini göstermişti.

SpaceX teknolojinin verimliliğini kanıtlayana kadar uzay firmaları ve ajanslarının roketlerinin devasa yakıt haznelerini rutin olarak atarak Dünya atmosferinde yanmalarına izin vermekten başka seçenekleri yoktu.

Artık VTVL araçlarının roket parçalarını yeniden kullanılabilir hale getirerek uzaya roket fırlatma maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

Halihazırda SpaceX, Falcon 9 roketlerini tekrar kullanarak başarılı fırlatmalar gerçekleştirmesiyle kendi rekorunu kırmış durumda.

LandSpace'in Zhuque-3'ün yük kapasitesi açısından Falcon 9'a benzer boyutlarda ancak biraz daha geniş olması bekleniyor.

Şirket, "Bu halen Çin'deki en büyük dikey kalkış ve iniş testi" diye ekledi.