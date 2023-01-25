“Cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ, Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek Rum polisi tarafından yakaladığı bilgisi alınmıştır. Zanlının KKTC makamlarına iadesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.”

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan resmi açıklama şöyle:

Rum polisi tarafından yakalanan cinayet zanlısının Kıbrıs’ın kuzeyine iade edilmesi bekleniyor…

Gazimağusa Meslek lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur ’un öldürülmesi meselesinde zanlı olarak görülen Sefer Buğra Altundağ’ın yakalandı.

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