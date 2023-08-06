Doymuş yağ, şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak bir beslenme sağlık açısından oldukça önemlidir. Bazı besinler afrodizyak etkisi vererek cinsel isteği artırır. Bu besinleri beslenme programınıza dahil ederek cinsel gücünüzü artırabilirsiniz. Peki, cinsel isteği artıran besinler nelerdir?

Kereviz

Cinsel gücü ve isteği artıran yiyecekler listesinde bir çok meyve ve yiyecek bulunuyor. Bayanlarda cinsel gücü artıran yiyeceklerin başında incir geliyor. Kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de cinsel isteği körükleyen bir diğer yiyecek ise kuşkonmaz. İşte erkekte cinsel gücü artıran, kadında cinsel arzuyu körükleyen yiyeceklerin listesi; İşte cinsel gücü arttıran besinler:

İncir

Erkeklerin cinsel gücünü artıran çok güçlü afrodizyaklardan biri de incir. E ve B vitaminleri açısından çok zengin. Sindirimi kolaylaştıran incir cinsel yaşamınızı renklendirmenize de yardımcı olacak.

Muz

Muz bromelain isimli bir enzim içerir. Bu enzim cinsel gücü ve libidoyu yükseltir. Muz, seks sırasında erkeğin enerjisini artırarak cinsel gücü artırır.

Zencefil

Yüzyıllardır duyguları harekete geçirmek için hazırlanan içkilerin karışımında kullanılan zencefil, cinsel isteği de artırıyor. Bu nedenle yediklerinize ya da içtiklerinize biraz da olsa zencefil katabilirsiniz.

Çilek

Lezzetli olduğu kadar cinsel yaşamda da etkili olan çilek neredeyse her derde deva olan meyvelerden. Afrodizyak etkisi bulunan çilek aynı zamanda cilde de iyi geliyor.

Maydanoz

Maydanoz tam anlamıyla bir vitamin deposudur. Özellikle içindeki B12 vitamini seks gücünü artırır. Ayrıca stresi azalttığı için psikolojik sorunlardan dolayı cinsel problem yaşayanlara da yardımcı olur.

Kırmızı biber

Mutluluk hormonu endorfin üretimini destekleyen “capsaicin” adlı bileşeni içeriyor. Çalışmalar, bu bileşenin kan dolaşımını ve kalp atışını hızlandırdığını, bunun da cinsel performansa etki etmesinine neden olduğunu ortaya çıkartıyor.

Lahana

İçindeki bazı enzimler cinsel gücü artırıyor. Araştırmalar lahana yiyen erkeklerin yüzde 90’ının aşırı cinsel istek duyduğunu kanıtlıyor.

Sarımsak

İçinde glikoz ile protein, kalsiyum, fosfor, demir ve A, B, C vitaminleri bulunan sarımsak, cinsel gücü artırır ancak doğru kullanılmadığında da partnerinizi kaçırır.

İstiridye

Afrodizyak olarak bahsedilen istiridye üzerine İtalyan ve Amerikalı bilim adamları çeşitli araştırmalar yapmış. Bu araştırmalara göre; içerdiği bazı aminoasitlerin cinselliği sağlayan hormonları tetiklediği görülmüştür.

Çikolata

Çikolatada beyin etkinliğini hızlandıran maddeler bulunuyor. Bunlardan biri, erotoninin yapı taşı olan ve rahatlama duygusu yaratan triptofan, öteki ise depresyon geçirenlerin daha mutlu olmasını sağlayan feniletilamin. Aşık olanların beyni de feniletilamin salgıladığı için, çikolatanın afrodizyak olduğu düşünülüyor.

Vanilya

Hem bedeni, hem de sinirleri güçlendirir, cinsel gücü artırır. Tatlı ve keklerde bol bol kullanılabilir.

Bal: Bal, cinsel gücü artırıyor. Tarihte bal, seks açısından, çok farklı şekillerde kullanıldı. Eski Yunan ve Ayurvedikler balı, erkeklerin spermlerini kuvvetlendirmek için kullandılar.

Fındık: E vitamini içeren fındık, cinsel gücü artmasına da yardımcı oluyor. Fındık, içerdiği tüm maddelerle bedensel ve zihinsel yorgunlukları gidermede etkili.