Eski yarışmacının takipçileri son halini gördükleri Doruk Doğrusöz'e "Az saç sakal kes abi. Sana kısa yakışıyor", "Saç sakal birbirine karışmış" yorumları yaptı.

Karizmatik pozlarıyla adından söz ettiren Doruk Doğrusöz'ün bu sefer saç sakalı birbirine karışmıştı.

"Erkek olduğumu çocukken anladım. 5 yaşımda dedemin tıraş takımları ile oynar, yüzüme köpük sürerdim" diyen eski yarışmacı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak Doruk Doğrusöz olmuştu.

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