Fileleftheros’un haberine göre, İsrail’in savaş sebebiyle kapattığı hava sahasını Salı günü açmasının ardından yurtdışında yaşayan ya da tatil amaçlı Güney Kıbrıs’ta bulunan İsraillilerin ülkelerine geri dönmek için kullandığı 5 noktadan (Atina, Paris, Roma ve Milano) biri olan Larnaka Havalimanı’ndan son iki gün içerisinde 30’dan fazla uçuş yapıldı ve toplam 3 bin 500 İsrailli ülkesine döndü.

Larnaka ve Baf Havalimanları işletmecisi Hermes Airports “güvenli dönüş” operasyonu çerçevesinde dün 21 özel uçuş planlandığını, bunlardan 13’ünün varış noktasının İsrail (5’i Tel Aviv, 8’i Hayfa) ve 8’inin de Ürdün olduğunu açıkladı.

Hava yoluyla Ürdün’e varan İsraillilerin seyahatlerine kara yoluyla devam ettiği belirtilen haberde, şartlar elverirse bugün İsraillileri ülkelerine geri göndermek için yeni uçuşlar planlanacağı kaydedildi.

Gazete, dün sabah Larnaka’dan kalkan bir El Al uçağının, İran bombardımanı yüzünden İsrail’e 30 dakika tur attıktan sonra iniş yapabildiğine işaret etti.

Haberde “Estia” planı çerçevesinde 4’ü Slovakya ve 2’si Portekiz’e ait 6 uçakla aralarında 8 de Rum’un bulunduğu toplam 213 kişinin Güney Kıbrıs’a ulaştığı kaydedilirken, Slovakya’nın kendi yurttaşlarını Mısır’ın Sharm El-Şeyh kentinden, Portekiz’in ise Ürdün’ün Amman şehrinden tahliye ettiği belirtildi.

Gazete, İsrail’i terk eden yabancı uyrukluların deniz yoluyla da Larnaka Marina’sına akın ettiğini, son günlerde 450 kişiyi taşıyan 120 özel yatın marinaya demirlediğini yazdı.

Larnaka’da otellerdeki doluluk oranı yüzde 90’ının üzerinde

Habere göre, İsrail’den kaçan ya da dönmeye çalışan binlerce yabancı uyruklu ve İsraillinin kaldığı Larnaka’da otel ve diğer turistik tesislerdeki doluluk oranı yüzde 90’ın üzerinde. Rum yönetimi “Estia-C” planını devreye soktu ve ihtiyaç halinde konaklama maksatlı kullanılmak üzere bölgedeki 7 okul (5 anaokulu ve iki lise) binasının kliması olan çok amaçlı salonlarını seferber etti.

Gazete başka bir haberinde, son günlerde Rum hava sahasında günde 500 ek uçuş gerçekleştiğine hava trafik kontrol memurlarının bunları yönetmek için “insanüstü efor sarf ettiğini” yazdı.

Aynı gazete “Güvenli Dönüş Operasyonu” başlıklı haberinde ise 2 bin yolcu kapasiteli “Crawn Iris” isimli lüks kruvaziyer gemisinin bin 600 dolayındaki İsrailli yolcuyu İsrail’e götürmek üzere dün sabah saatlerinde Limasol’dan demir aldığını ve gün içerisinde İsrail’e ulaştığını yazdı.

Habere göre, Crown Iris kruvaziyerinin bağlı olduğu şirket, 20 ve 21 Temmuz tarihli Hayfa-Larnaka seferlerini iptal ettiğini ve Güney Kıbrıs’tan İsrail’e üç geri dönüş seferi planladığını açıkladı.

Haravgi ise son günlerde Larnaka’da, rezervasyonlarını iptal eden İsrailli turistlerin yerini Crown Iris ile İsrail’den kaçan ve büyük çoğunluğu Amerikalılardan oluşan yabancı uyrukluların doldurduğuna işaret etti.

Gazeteye göre, turizm sektörü yetkilileri yılın bu döneminde “benzeri görülmemiş bir akış yaşanmakta olduğuna”, Larnaka kentindekiler dışında Oroklini ve Pile’deki otellerin doluluk oranlarının yüzde 95’e dayandığına dikkat çekti.

“Ağrotur üssünden savaş uçakları, Kıbrıs makamlarıyla tam koordine halde uçuş gerçekleştiriyor”

Haravgi “Savaşlar Uçuş Güvenliğini Tehlikeye Atıyor” başlıklı haberinde, “Akdeniz Uçuş Güvenliği Kurumu” (FSF-MED) Müdürü Hristos Petru’nun savaş hallerinde sivil uçuş güvenliğinin maruz kaldığı tehlikeler yanında Ağrotur üssünden yapılan uçuşlara da atıf yaptığını yazdı.

Habere göre Petru, “Ağrotur İngiliz üssünden savaş uçaklarının uçuşları gerçekleşiyor. Bu uçuşlar Kıbrıs’ın yetkili makamlarıyla tam koordine halde gerçekleştiriliyor. Yani uçuş planlarını sunuyorlar ve Uçuş Kontrol Merkezi ile sürekli temas halindeler.” dedi.