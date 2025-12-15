Alithia, çocuk sürücülerin sebep olduğu trafik kazalarına, önceki gece Mağusa bölgesinde Liopetri-Avroru ana yolunda seyreden aracın elektrik direğine çarpması ve tarlaya savrulmasıyla bir yenisinin daha eklendiğini yazdı.

Habere göre, kaza sonucunda 17 yaşındaki araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 17 ve 16 yaşlarında iki yolcu yaralandı. Hafif yaralanan iki yolcu ayakta tedavi ve taburcu edildi. Ağır yaralanan 16 yaşındaki yolcu Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.