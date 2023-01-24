Bursa'daki bir çöp evde kilitli bulunduğunda 17 kilo olan Cem Muhammet, 17 kiloya ulaştı.

10 yaşındaki Cem Muhammet, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşıyordu. 25 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evde yarı baygın halde bulundu.



Onu çöp yığınları arasında aylarca kilitli tutan teyzesi "çocuğa eziyet" suçundan tutuklandı.

Bulunduğunda 17 kilo olan çocuk, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördü. Kısa sürede sağlığına kavuşan Cem, devlet korumasına alınarak Antalya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait sevgi evine yerleştirildi.



Birinci sınıfta eğitim gören 10 yaşındaki Cem'in durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor. Psikososyal destek gören küçük çocuk 31 kiloya ulaştı.

ÇÖP EV SKANDALI



Bursa'da kirayı ödemediği gerekçesiyle mahkemeye verilip icra ekibi ile evine girilen evde dehşete düşüren bir manzara ile karşılaşılmıştı.

Çilingir yardımıyla girilen evin kilitli ve çöple dolu bir odasında 9 yaşındaki bir çocuk baygın halde bulunmuştu.



Çöplerle dolu kilitli odada yaklaşık 1 yıldır tutulduğu öğrenilen çocuğun tırnakları ile saçlarının uzadığı, vücudunda yaralar olduğu ve çok zayıf kaldığı görülmüştü.

Olayın aradından gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar Acar tutuklanmıştı.

Hakkındaki soruşturma tamamlanan teyze Kamuran Pınar Acar'a ''ihmali davranışla adam öldürmeye teşebbüs'', ''çocuğa eziyet'', ''çocuğu kaçırma'' ve ''kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'' suçlarından toplam 27 yıl hapis istenmişti.

SEVGİ EVİNE YERLEŞTİRİLDİ



Cem Muhammet A., Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin ardından Antalya’ya, annesinin yanına gönderildi.

Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınıp, Akdeniz Üniversitesi’ne kaldırılan Cem Muhammet, tedavisinin sona ermesinin ardından sevgi evine yerleştirildi.