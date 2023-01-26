Bursa'da tüm Türkiye'nin konuştuğu ve yürek yakan olayın ortaya çıktığı çöp evde bulunan C.M.A.'nın ardından bu kez de İstanbul'dan benzer bir haber geldi. İstanbul'da yapılan ihbar üzerine anne ve babaları tarafından terk edilmiş ve adeta çöp eve dönmüş bir evde 3 çocuk bulundu. İşte vicdanları sızlatan o olayın tüm detayları...

3, 4 VE 7 YAŞLARINDA 3 ÇOCUK

Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre, ekipler söz konusu evde 3, 4 ve 7 yaşlarında üç kardeşle karşılaştı. Evin çöple dolu olduğu ve çocukların sağlıksız ortamda yaşadığı görüldü.

Çöp evde bulunan çocuklar sağlık kontrollerinden geçirilmek için hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Tedavileri bitince de Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilmelerine karar verildi.

ANNE VE BABA YAKALANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında çocukların anne ve babası yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin akıl sağlığı ve mental açıdan durumlarının tespit edilmesi için talimat verdi.

BURSA'DA DA ÇÖP EVDE KÜÇÜK BİR ÇOCUK BULUNMUŞTU

Türkiye günlerce Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğu konuşmuştu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evden kurtarıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi edilen ve sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınan C.M.A.'yı kaldığı Çocuk Evi'nde ziyaret etmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın korumasında Çocuk Evinde yasamaya başlayan C.M.A.'yı daha önce de ziyaret eden Rektör Özkan "C.M.A., devletimizin kanatları altında.

Eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Hastanemize geldiğinde 17 kilo ağırlığındaydı. Şimdi 31 kiloya çıkmış.

Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor." ifadelerini kullanmıştı.