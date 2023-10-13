Son dönemde futbola yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Suudi Arabistan'ın en sansasyonel transferi Cristiano Ronaldo olmuştu. Portekizli yıldız, Al Nassr'ın yolunu tutarak futbolda yeni bir dönemin açılmasına öncülük etmişti. Al Nassr'da kaptanlık bandını takan dünyaca ünlü yıldız için oldukça ilginç bir haber gündeme geldi.

ÜNLÜ RESSAMLA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Cristiano Ronaldo, İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelmişti. Ünlü ressamın Portekizli yıldıza resimlerini hediye ettiği görüntüler, Al Nassr'ın sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

SARILMASI VE ÖPMESİ PROBLEM OLDU

Mundo Deportivo'nun haberine göre Cristiano Ronaldo, ziyaret esnasında Hamami'ye sarılması ve öpmesi nedeniyle başına büyük bir dert açtı.

99 KIRBAÇLA CEZALANDIRILDI

İran yasalarında evli bir kadına dokunmanın zina olarak değerlendirilmesi nedeniyle Ronaldo'nun 99 kırbaçla cezalandırıldığı belirtildi.

Cristiano Ronaldo'nun tekrar İran'a gitmesi durumunda cezanın uygulanacağı, Portekizlinin pişman olduğunu dile getirmesi halinde kırbaç cezasının affedileceği kaydedildi.