Türkiye’de meydana gelen deprem sonrası, olası bir depreme tedbir amaçlı eksiklerin giderilmesi gerekçesiyle hükümetin aldığı “maaş kesintisi” kararını içeren yasa önerisi, iktidar milletvekillerinin oylarıyla Ad-Hoc komiteden geçti.

Kararı, bugünkü komite toplantısının ardından Cumhuriyet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen CTP Geneşl Başkanı Tufan Erhürman açıkladı. Erhürman, hükümetle komitede maaş kesintileri konusunda anlaşılamadığını duyurdu. Erhürman CTP'nin maaş kesintilerinin gönüllülük esasına göre yapılmasını talep ederken hükümetin 15 bin TL üzeri maaş alanlardan kesinti yapma yönüne gitme istediğini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi , Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komiteden çekildi.

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