Kaza sonucu yaralanan otobüs sürücüsü Ali Kelleci ile araçta yolcu olarak bulunan Bogdan Sushchuk (E-20), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Ali Kelleci (E-58) yönetimindeki TAA 970 K plakalı otobüs, batı istikametine doğru seyrettiği sırada çembere geldiğinde sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, orta refüje çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yoluna devam ederek çember içerisinden geçti ve yolun solunda bulunan taş duvara çarptı. Otobüs, ardından yaklaşık 6 metre derinliğindeki tarlaya düşerek tekerlekleri üzerinde durdu.

