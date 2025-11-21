Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hayvancılık sektörünün yaşadığı sıkıntıları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, kaba yem ve balya krizi, şap hastalığı nedeniyle kapanan Türkiye kapısı, artan maliyetler ve hellim tescil süreci ele alındı. Görüşmede ayrıca birlik temsilcileri sektörün temel ihtiyaçlarına ilişkin bir sunum yaptı.

- Şahali

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Erkut Şahali, toplantıda yaptığı değerlendirmede, hayvancılık sektörünün uzun süredir yalnızca ekonomik baskılarla değil, aynı zamanda yönetim eksikliğiyle mücadele ettiğini ifade etti.

Şahali, kaba yem krizinin üreticiyi, besleme maliyetlerinde zorladığını, balya tedarik zincirindeki aksaklıkların sürdüğünü ve şap hastalığı nedeniyle Türkiye kapısının kapanmasının sektörde belirsizliği artırdığını kaydetti.

Mevcut tablonun “yönetim kaynaklı istikrarsızlığın sahadaki somut sonucu” olduğunu söyleyen Şahali, üreticinin yalnız bırakıldığını belirtti.

Şahali, CTP’nin, üretim politikalarının güçlendirilmesi, maliyetlerin kontrol altına alınması ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak uygulamalar için sorumluluk almaya hazır olduğunu ifade etti.

-Onalt

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Birlik Başkanı Adil Onalt ise, hükümetin sektöre gereken ilgiyi göstermediğini iddia etti.

Onalt, kaba yem ve balya temininde yaşanan sıkıntılar ile şap hastalığı sonrası Türkiye kapısının kapanmasının üreticiyi ciddi biçimde zorladığını dile getirerek, “Bugün muhatap bulamadığımız için muhalefeti ziyaret ediyoruz” dedi.

Üreticilerin giderek üretimden uzaklaştığını ve çiftliklerin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Onalt, canlı et fiyatları ve artan maliyetlerin sektörün taşıyamayacağı bir noktaya geldiğini savundu.

Hellim tescil sürecinin hızlandırılması ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik adımların önemine işaret eden Onalt, “Üreticinin sesi olarak buradayız ve destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.