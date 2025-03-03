CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, kongreye, CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP Kadın Örgütü MYK üyeleri, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Örgüt Sekreteri ve milletvekili Ürün Solyalı, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp’ın yanı sıra bölge milletvekilleri Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay, Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat ve çok sayıda partili katıldı.