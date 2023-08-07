Yurttaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan CTP heyeti, sorunları dinledi, sorunların köklü çözümleriyle ilgili önerilerini ve politikalarını anlattı. Yurttaşlar, sohbetleri sırasında özellikle trafikte son günlerde ardı ardına yaşanan ölümlerle ilgili sorular sordu. Ziyaretlerde DAÜ’nün mali sorunları konuşulurken, tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar ve zamlar ele alındı. Ülkenin eğitim, sağlık, trafik, tarım ve ekonomik anlamda ayağa kalkması için CTP’nin tek başına iktidara gelmesi gerektiğinde görüş birliğine varan yurttaşlar, UBP’nin yeniden koltuk kavgasına tutulduğunu, bu nedenle ülkeyi yine zor günler beklediğinden yakındılar. Ziyaretlere, CTP heyetinden milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ile Mağusa Belediyesi Meclis üyeleri Erhun Şahali ve Mine Karaca katıldı.