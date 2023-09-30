Hristos Hristofyas başkanlığındaki AKEL heyeti, Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

CTP’den verilen bilgiye göre, yapıcı bir ortamda geçen toplantıda her iki heyet de “ileriki dönemde yeniden yakınlaşma hareketini Lefkoşa’da yeniden canlandırma, iki toplum arasındaki güveni güçlendirme ve özellikle Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması konusunda bugünün olumsuz koşullarında ortak faaliyetlerini geliştirme ihtiyacını” teyit etti.

Heyetlerin, Kıbrıs sorununda şimdiye kadarki en uzun çıkmazın yaşandığı durumu dikkate alarak, "taksimle uzlaşmayı ve iki devletli çözüm mantığını reddederek, çözüm için tek uygun zeminin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında da belirtildiği şekilde siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olduğu" görüşünde birleştikleri kaydedildi.

Heyetler, bu doğrultuda ülkeyi ve halkı, Kıbrıslı Rumları ve Kıbrıslı Türkleri yeniden birleştirecek ve Kıbrıs halkının çıkarlarına hizmet edecek kapsamlı bir çözüme ulaşılması yönünde ortak mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.