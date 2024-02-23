CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dayanışma Evi'nde dün düzenlenen etkinlikte CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ile AKEL Lefkoşa-Girne İlçe Sekreteri Hristos Hristofyas konuşma yaparak, faşizme karşı ortak mücadele vurgusu yaptılar.

Kıbrıs’ın 50 yıldır bölünmüş olduğu vurgulanan konuşmalarda, Kıbrıs’ta ve Avrupa'da nifak ve nefret tohumları ekmeye devam eden faşizme karşı ortak mücadelenin öneminin altı çizildi.

Geçen pazar günü Trodos’a giden bir grup Kıbrıslı Türk gence yapılan saldırıyı da kınayan Devrim Barçın ve Hristos Hristofyas, mücadeleye devam edeceklerini belirttiler.

Konuşmaların ardından Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sanatçıların sunduğu antifaşist içerikli şiirler ve şarkılardan oluşan bir kültür-sanat programı da gerçekleştirildi.