Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyetle gerçekleşen görüşmede; yerli üretimin rekabet gücünü artırmaya yönelik üretim maliyetlerinin düşürülmesi, organize sanayi bölgelerinde altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi ve planlı iş gücü politikası gibi kritik başlıklar ele alındı.

Üretimin geleceğini konuşmak, sorunları dinlemek ve CTP’nin çözüm iradesini ortaya koymak amacıyla, ülkemizin köklü kuruluşlarının başında gelen Sanayi Odası’nı ziyaret ettiklerini ifade eden CTP Genel Başkanı İncirli, sanayinin üretimdeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Kıbrıs Türk sanayicisinin, üreticisinin ve girişimcisinin eşitsiz ve adil olmayan uygulamalara karşı korunması gerektiğini vurgulayan İncirli, hedeflerinin “üretim ekonomisine geçiş” olduğunu belirtti.

Kötü yönetim, yolsuzluk ve yozlaşma nedeniyle ülke ekonomisinin kırılgan bir yapıya dönüştüğünü ifade eden İncirli, seçimle birlikte ülkede önemli bir kırılma noktası yaşanacağını ve CTP’nin sorumluluğunun bilinciyle tek başına iktidara gelmeye hazır olduğunu söyledi. Üretim temelli ve adil paylaşım ilkesini esas alan bir ekonomi modelini hayata geçireceklerini kaydeden İncirli, ekonominin ancak üretimle güçlenebileceğinin altını çizdi. Üretimin planlanması için tüm paydaşlarla temas halinde olduklarını ve bu diyaloğu sürdüreceklerini belirtti.

İthalata bağımlılığın azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, rekabet alanının genişletilmesi, Organize Sanayi Bölgelerinin altyapısının geliştirilmesi ve çalışma yaşamının düzenlenmesi için gerekli tüm adımların atılacağını ifade eden İncirli, sanayi yatırımlarını önceliklendirmenin devletin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ise, ülke ekonomisinin lokomotifi olan sanayi sektörünün güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değindi. Kamacıoğlu, üretimin sürdürülebilirliği, rekabet gücünün artırılması ve adil bir ekonomik düzenin tesisi için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Milletvekilleri Asım Akansoy, Erkut Şahali, Fikri Toros, Filiz Besim ve Teberrüken Uluçay eşlik ederken; KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve sanayiciler de hazır bulundu.